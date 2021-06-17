17 июня 2021
16 июня 2021

В Тюменской области сменился один из прокуроров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, значок, прокурор, знак отличия, знак заслуженный юрист, генеральная прокуратура российской федерации
Кресло прокурора Нижнетавдинского района занял Игорь Субботин Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Прокурором Нижнетавдинского района Тюменской области назначен Игорь Субботин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее этот пост занимал Андрей Нохрин.

«В прокуратуре области на должность прокурора Нижнетавдинского района назначен Субботин Игорь Юрьевич», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее он занимал пост прокурора Бердюжского района. Сейчас эти обязанности исполняет Владимир Кислов.

Ранее надзорное ведомство в Нижнетавдинском районе возглавлял Андрей Нохрин, однако весной он ушел с поста. Кроме того, с момента назначения Владислава Московских главой областной прокуратуры сменились еще несколько прокуроров. По данным источника URA.RU, кадровые чистки связаны со столкновением интересов Московских и его первого заместителя Руфата Биктимерова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...