В Тюменской области сменился один из прокуроров

Кресло прокурора Нижнетавдинского района занял Игорь Субботин Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурором Нижнетавдинского района Тюменской области назначен Игорь Субботин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее этот пост занимал Андрей Нохрин.

«В прокуратуре области на должность прокурора Нижнетавдинского района назначен Субботин Игорь Юрьевич», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее он занимал пост прокурора Бердюжского района. Сейчас эти обязанности исполняет Владимир Кислов.

Ранее надзорное ведомство в Нижнетавдинском районе возглавлял Андрей Нохрин, однако весной он ушел с поста. Кроме того, с момента назначения Владислава Московских главой областной прокуратуры сменились еще несколько прокуроров. По данным источника URA.RU, кадровые чистки связаны со столкновением интересов Московских и его первого заместителя Руфата Биктимерова.