Курганские власти признали, что безработным не прожить на пособие

Начальник управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов объяснил, для чего нужны пособия по безработице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Пособия по безработице нужны не для того, чтобы на них жить. Об этом заявил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов рассказал на онлайн-пресс-конференции 18 июня.

Ксенофонтов рассказал, что его управлению высказывают претензии по выплатам по безработице, на которые нельзя прожить. «Все, что касается выплаты денег службы занятости, — это <…> временная поддержка. <…> Эти деньги не для того, чтобы на них жить. Для того, чтобы жить, надо деньги зарабатывать, надо работать», — объяснил он. По словам Ксенофонтова, пособие, особенно минимальное, нужно, в первую очередь, чтобы добраться до службы занятости и, возможно, перекусить.

Он отметил, что хорошей мерой поддержки безработных является субсидирование работодателей, если они принимают безработных граждан. Эта субсидия выплачивается три раза: через месяц, три месяца и шесть месяцев после трудоустройства работника. По его словам, при выполнении условий субсидия за одного работника составляет около 50 тысяч рублей.

С начала 2021 года в областную службу занятости обратились 16 тысяч человек, что, по данным Ксенофонтова, на 13% меньше количества обратившихся за аналогичный период прошлого года. 17 июня в регионе было 12 600 безработных. Ранее Свердловскстат сообщал, что в конце апреля в регионе 18 704 человек имели статус безработных.