Беременная жительница ЯНАО потеряла ребенка из-за шашлычника

На женщину попала жидкость для розжига мангала (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственные органы ЯНАО изучают обстоятельства инцидента, в результате которого беременная жительница Пуровского района получила ожоги и потеряла ребенка, сообщили представители СКР на официальном сайте ведомства. По предварительной информации, шашлычник подливал в мангал жидкость для розжига, которая случайно попала на находившуюся рядом женщину.

«Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по данной информации организована доследственная проверка», — говорится в опубликованном сообщении. В ведомстве сообщили, что если факты подтвердятся, будет приниматься процессуальное решение. Аналогичные проверки проводят представители МВД и прокуратуры.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 9 мая в Тарко-Сале во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Работник точки, торгующей шашлыком, решил развести огонь в мангале с помощью жидкости для розжига, которая попала на находившуюся рядом женщину.

Пострадавшей на месте была оказана первая медицинскую помощь, женщину доставили в больницу с сильными ожогами. В ходе лечения выяснилось, что у женщины прервалась беременность.