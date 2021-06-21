Жители Чикчи шутят, что в лесу прячется чупакабра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Чикча Тюменского района этой ночью были убиты семь баранов и и домашние утки. Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Авторы публикации считают, что это могла сделать стая бездомных собак или волки.

«Чикча. Вчера кто-то загрыз 7 баранов, у кого-то задушили уток. Кто это сделал — неизвестно. Возможно, это бездомные собаки, а может и не бездомные. Возможно, волки или чупакабра. Вопрос остается открытым», — пишет автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Собака или волк съели бы сразу. Они бы не стали трогать нескольких штук. Они бы тогда и остальных загрызли. Это, скорее всего, кто-то неизвестный завелся опять», — заявил Дмитрий Сергеев. «Собаки как раз чаще всего просто душат, что птицу, что скотину! Такое уже было в Тюмени. Не раз вызывали охотников, ставили фотоловушки и фиксировали, что собаки шарились и залезали в постройки к животине!» — отметил Дмитрий Киселев.

В региональный госохотдепартамент направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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