Источник: курганский депутат в драке сломал сопернику челюсть

Драка возле курганского ресторана закончилась переломом челюсти Фото: Анна Майорова © URA.RU

После драки с участием депутата Курганской гордумы Сергеем Руденко, которая была 21 мая возле ресторана «Марани», у его оппонента зафиксирован перелом челюстной кости. Это попадает под уголовную статью. URA.RU об этом рассказал инсайдер, приближенный к силовикам.

«В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Руденко по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью [ст. 112 УК РФ]», — уточнил источник. Запрос о возбуждении уголовного дела по результатам проверки, организованной СУ СК России по Курганской области, направлен в ведомство. На момент публикации ответ не поступил.

Получить комментарии Руденко URA.RU не удалось. На звонок журналиста депутат не ответил. При этом курганец лично знакомый с пострадавшим пояснил в разговоре с URA.RU, что не так давно лично говорил с ним по телефону и усомнился в наличии перелома челюсти.

Ранее URA.RU писало, что следственное управление СК России по Курганской области проводит проверку по факту драки, которая произошла в Кургане с участием депутата городской думы Сергея Руденко и директора строительной компании. Инцидент произошел 21 мая возле ресторана «Марани». Пострадавшим оказался директор строительной компании из Екатеринбурга. По данным инсайдера, застройщик сотрудничает с федеральной строительной компанией, работающей в Кургане.