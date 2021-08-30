В России приступили к перечислению новых выплат пенсионерам

Новые выплаты получат около 43 млн пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские власти начнут перечислять единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей начиная с 30 августа. Материальная помощь будет поступать на счета пожилых россиян в течение всей недели (до 5 сентября). Тем, кто получает пенсию через Почту России, предоставят средства с 3 сентября.

Всего получателями единовременных выплат станут около 43 млн человек, в том числе рабочие и военные пенсионеры, сообщается на сайте «Единой России». «Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам в последние два года инфляция оказалась существенно выше [прогноза], — 6,5%. А если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше», — объяснил необходимость выплат депутат Госдумы Андрей Исаев.

Председатель комитета по социальной политике ямальского заксобрания Надежда Гудкова подтвердила актуальность принятого решения. «10 тысяч рублей — это больше половины среднего размера пенсии по стране. Каждый найдет, как распорядиться дополнительной материальной помощью: потратить на лечение, приобрести что-то для дома или отложить какую-то часть на подарок внукам», — сказала она. В Курганской области активисты изготавливают информационные буклеты и будут выезжать на дом к пенсионерам-инвалидам, чтобы разъяснить условия получения льготы. «Итоговые списки пенсионеров корректируются пенсионным фондом, с которым мы плотно взаимодействуем», — сообщил координатор курганского партпроекта «Старшее поколение» Александр Сапожников.

Курганские активисты будут вести разъяснительную работу по выплатам Фото: пресс-служба «Единой России»

Президент Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и защищена от списаний по исполнительным производствам. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак поручал развернуть в штабах общественной поддержки партии разъяснительную работу для граждан, чтобы выплаты были осуществлены «максимально оперативно и максимально удобно».