У департамента Тюмени нет денег восстановить леса после пожаров

На исследование уничтоженных пожарами лесов не хватает 600 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент лесного комплекса Тюменской области вынужден просить у правительства разрешение выделить 600 тысяч рублей из средств своего собственного содержания на то, чтобы исследовать лесные участки после пожаров. Проект постановления опубликован на сайте правительства области.

Средства просят выделить на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в лесах и исследование поврежденных лесных участков на площади 1 484 гектаров. «Для заключения государственного контракта на выполнение указанных работ Департаментом предлагается часть средств с содержания Департамента за счет субвенций (экономия в ходе торгов) перераспределить на финансирование мероприятия программы „Осуществление комплекса мер по защите лесов, планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, локализация и ликвидация очагов вредных организмов“», — говорится в документе. Общий объем средств для перераспределения составил 599 тысяч рублей.

В оперативный штаб Тюмени агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области бушевали сильнейшие за последние 10 лет пожары. Руководитель Рослесхоза Иван Советников обвинил власти Тюменской области в том, что они нарочно занижали площадь уничтоженных пожарами лесов.