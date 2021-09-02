В Кремле заступились за школьника, поправившего оговорку Путина

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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают поправку школьника наглостью Фото:

В Кремле выразили надежду, что школьник, поправивший президента РФ Владимира Путина, не подвергнется критике со стороны директора школы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы. Президент сам говорил, что это именно диалог в виде урока, и президент сам трепетно относится и часто поправляет кого-то. И всегда, конечно, с готовностью слушает, когда его поправляют. Это абсолютно нормальная ситуация и надеемся никто ребенка критиковать не будет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Путин в ходе встречи с детьми во Владивостоке назвал Северную войну семилетней. Школьник поправил его и отметил, что война длилась с 1700 по 1721 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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