01 сентября 2021
31 августа 2021

Курганские бизнесмены стали брать больше кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Объем кредитования малого и среднего бизнеса в регионе вырос на четверть Фото:

Суммарный объем кредитов, взятых представителями малого и среднего бизнеса в Курганской области по итогам первого полугодия 2021 года, вырос на четверть по сравнению с первым полугодием 2020 года. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Уральского ГУ Центробанка РФ.

«За первое полугодие 2021 года представители МСП в Зауралье взяли в кредит 10 млрд рублей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в пресс-службе курганского отделения ЦБ. Рост кредитования банкиры объясняют мерами господдержки, введенными для преодоления последствий пандемии COVID.

Кредитный портфель малого и среднего предпринимательства в регионе вырос за год на 6% и по состоянию на 1 июля достигал 16 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности сократилась с 26% до 20%. На это могла повлиять рекомендация ЦБ продолжить реструктуризацию кредитов для МСП до 1 октября в связи с ухудшением эпидемической ситуации. В Курганской области с начала года банки изменили условия 54 кредитных договоров на 72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2021 года в Курганской области резко выросло число автокредитов. За шесть месяцев курганцы взяли 1858 займов на покупку машин. Это на 58% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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