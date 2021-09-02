На тюменском радио 4 часа звучал хит Шуфутинского про 3 сентября

Песню Шуфутинского включили более 35 раз подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В утреннем эфире тюменской радиостанции Dipol.FM (входит в холдинг «Сибинформбюро») четыре часа подряд звучала песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Об этом URA.RU сообщили жители города. Программный директор радиостанции Роман Ильич в беседе с агентством подтвердил эту информацию.

«Я утром сел в машину и включил радио. Там играла песня про третье сентября Михаила Шуфутинского. Еще подумал: вот повезло. Третьего сентября случайно услышать песню про этот день. А дальше уже заметил, что, в принципе, в эфире играет только эта песня. Мне идея понравилась. Молодцы, диджеи. Это забавно», — заявил один из тюменцев в беседе с URA.RU.

Программный директор радиостанции Dipol.FM Роман Ильич в разговоре с URA.RU подтвердил, что один из главных хитов Михаила Шуфутинского действительно звучал на протяжении четырех часов в эфире утреннего шоу «Контора». «Весь утренний эфир действительно играла эта песня: в оригинале и разных интерпретациях. У нас это не первый опыт такой. День Шуфутинского именно таким образом мы отмечаем третий год подряд. Честно сказать, это довольно смелый эксперимент: ни одна радиостанция федерального уровня себе такого позволить не может», — сообщил Ильич агентству.

Хит Шуфутинского «Третье сентября» за четыре часа утреннего эфира тюменской радиостанции прозвучал более 35 раз. Пока неизвестно, будет ли продолжена акция в следующем году.