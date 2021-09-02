В Тюмени запретили продавать квартиру, где убили 9-летнюю девочку

Квартиру на Судостроителей опечатали в день задержания предполагаемого убийцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

На время расследования подробностей убийства тюменской школьницы владельцам квартиры, где произошло преступление, запретили продавать недвижимость. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Собственница очень хотела избавиться от этого жилья, но ей запретили. Еще не все следственные действия окончены. Жилье, в принципе, сняли с продажи, потому что водить потенциальных клиентов на просмотры и затаптывать место преступления никто не позволит», — рассказал URA.RU собственный источник, близкий к ситуации.

Однокомнатная квартира на Судостроителей, 40 была выставлена на продажу с 10 июня. Жилье предлагали купить за 1,8 млн рублей.

По информации с сайта агентства недвижимости, которое занималось объектом, объявление о продаже было снято сразу же после того, как был задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Согласно его показаниям, мучил и убивал девочку он именно в арендованной квартире.

«На эту тему разговаривать я не буду. Никакой информации не даю», — так URA.RU ответила риелтор, ранее занимавшаяся продажей квартиры на Судостроителей, 40. Агентство также направило запрос в следственный комитет РФ.