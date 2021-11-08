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Больница ЯНАО потратит миллионы бюджетных средств на кислород

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость кислорода увеличилась по сравнению с 2020 годом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ноябрьская центральная городская больница (ЯНАО) ищет поставщика кислорода за 23 миллиона рублей. Закупка финансируется из средств бюджетных учреждений, сообщается на сайте госзакупок.

«Кислород газообразный медицинский — 84 366 метров кубических. Стоимость 23 200 650 рублей», — говорится в документах аукциона. Баллоны с кислородом будут доставлены для восстановления и поддержания дыхания пациентов через аппараты искусственной вентиляции легких. Сам контракт заключится до декабря 2022 года.

В январе этого года Ноябрьская ЦГБ уже закупала кислород. Тогда 89 856 кубических метров сжатого медицинского газа обошлись учреждению в 22 миллиона рублей. В ноябре 2020 года учреждение потратило на поставку кислорода около 19 миллионов рублей.

В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству сказали, что данная закупка является плановой. «Эта закупка для обеспечения деятельности учреждения в 2022 году. Дефицита кислорода в учреждении нет», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты инфекционного отделения для больных коронавирусом в Ноябрьской ЦГБ пожаловались на перебои с подачей кислорода. По их словам, днем больным не хватало кислорода, а к вечеру его подачу и вовсе отключили.

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