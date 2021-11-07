Чиновники Тюмени эвакуировали машины по завышенным ценам

В Счетной палате заметили, что стоимость эвакуации на 64% превысила средние цены на данный вид услуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управа Калининского административного округа Тюмени заключила контракт с подрядчиком на эвакуацию автомобилей, однако цена по договору на 64% превысила среднюю стоимость подобных услуг. Об этом URA.RU рассказали в городской Счетной палате.

«Проведена проверка использования средств бюджета, в 2020 году потраченных на деятельность управы Калининского административного округа. Выявлено, что по контракту, заключенному неконкурентным способом, цена услуг по эвакуации транспортных средств на 64% превышает среднюю цену по контрактам, заключенным по итогам аукционов», — сообщили URA.RU в Счетной палате Тюмени.

Согласно данным с сайта госзакупок, в 2020 году Калининская управа дважды заключала договоры по эвакуации автомобилей. Стоимость определяли, анализируя рынок.

Первый контракт был на 326,4 тысячи рублей (6 936 рублей за единицу услуги). Второй — на 978,3 тысячи рублей. Однако в этом случае эвакуация одного автомобиля стоила уже без малого 4 000 рублей. Оба контракта получило ООО «Русский дом». URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ ожидается.