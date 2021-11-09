09 ноября 2021

В Тюмени упростили вход в фитнес-центры при наличии QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетителей с истекшим сертификатом вакцинации не пропустят в зал Фото:
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Коронавирус COVID-19

Специалисты фитнес-центров Тюмени упростили процедуру входа в залы для своих посетителей с помощью привязки QR-кода к клубной карте. Об этом сообщает РБК.

«В фитнес-центрах Тюмени придумали способ, благодаря которому QR-код достаточно предъявить один раз. Специалисты фитнес-индустрии упростили систему входа: достаточно лишь привязать цифровой код к своей клубной карте», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы посетить тренировочный зал горожанам достаточно иметь карту фитнес-клуба, к ней будет привязан и двухмерный код, содержащий информацию о вакцинации. Также сообщается, что сама карта будет действовать столько же, сколько и QR-код, что не позволит посетителям с истекшим сертификатом о вакцинации пройти на занятия. Пока клиентские карты проверяют специалисты ресепшн, но в скором времени, как сообщает руководство фитнес-центра, клиенты смогут проходить в залы через турникет со считывателем.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ограничений и QR-кодов в ТЦ Тюмени выстроились очереди. Жители города фиксируют на видео толпящихся жителей, ожидающих проверки документов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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