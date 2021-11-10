В главной больнице Ноябрьска отменили все приемы гинекологов

В Перинатальном центре приостановлено оказание плановой помощи в гинекологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Ноябрьском Перинатальном центре приостановили прием специалисты гинекологического стационара. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте Перинатального центра.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой временно приостановлено оказание плановой помощи в гинекологическом отделении № 1», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за сложной эпидемиологической обстановки были закрыты отделения реабилитации и спортивной медицины в Надымской центральной районной больнице. Также из-за возросшего числа заболевших Ноябрьска ЦГБ ищет поставщика кислорода за 23 млн рублей.