10 ноября 2021
09 ноября 2021

В главной больнице Ноябрьска отменили все приемы гинекологов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перинатальном центре приостановлено оказание плановой помощи в гинекологии Фото:
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В Ноябрьском Перинатальном центре приостановили прием специалисты гинекологического стационара. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте Перинатального центра.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой временно приостановлено оказание плановой помощи в гинекологическом отделении № 1», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за сложной эпидемиологической обстановки были закрыты отделения реабилитации и спортивной медицины в Надымской центральной районной больнице. Также из-за возросшего числа заболевших Ноябрьска ЦГБ ищет поставщика кислорода за 23 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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