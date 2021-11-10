10 ноября 2021
09 ноября 2021

Чиновникам ЯНАО добавят новые обязанности

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Департамент внутренней политики должен будет проводить социальную и культурную адаптацию мигрантов Фото:

Департамент внутренней политики ЯНАО должен будет вести пропаганду по противодействию экстремизму и заниматься культурной адаптаций мигрантов. Об этом сообщается в опубликованном проекте постановления на сайте правительства.

«Департамент осуществляет меры, направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов. Организовывает и осуществляет профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности и минимизацию ее последствий», — говорится в опубликованном документе.

Сотрудники департамента должны будут проводить информационно-аналитическое обеспечение работы межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, а также проводить воспитательную пропаганду. Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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