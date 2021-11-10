Чиновникам ЯНАО добавят новые обязанности

Департамент внутренней политики должен будет проводить социальную и культурную адаптацию мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент внутренней политики ЯНАО должен будет вести пропаганду по противодействию экстремизму и заниматься культурной адаптаций мигрантов. Об этом сообщается в опубликованном проекте постановления на сайте правительства.

«Департамент осуществляет меры, направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов. Организовывает и осуществляет профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности и минимизацию ее последствий», — говорится в опубликованном документе.

Сотрудники департамента должны будут проводить информационно-аналитическое обеспечение работы межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, а также проводить воспитательную пропаганду. Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2022 года.