11 ноября 2021
10 ноября 2021

Власти ЯНАО будут выплачивать гранты изучающим мерзлоту

© Служба новостей «URA.RU»
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Гранты достанутся тем, кто занимается изучением вечной мерзлоты Фото:

Правительство ЯНАО учредит гранты для научных сотрудников, которые занимаются изучением вечной мерзлоты. Как сообщается на сайте официальном правительства, обсуждается возможность поездок учеными в регион для исследований грунта.

«Ямал учредит гранты для поддержки научных сотрудников, которые занимаются написанием кандидатских и докторских диссертаций на тему мерзлоты в любом институте. Также рассмотрим вопрос об организации поездок для ученых, чтобы это были не кабинетные, а практические работы. Со следующего года готовы запустить такие гранты и необходимые механизмы поддержки», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

Губернатор поддержал идею о создании на базе одного из институтов страны кафедры, которая займется изучением процессов строительства в условиях вечной мерзлоты. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрабатывают механизмы изучения и адаптации вечной мерзлоты из-за изменения климата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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