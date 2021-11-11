Власти ЯНАО будут выплачивать гранты изучающим мерзлоту

Гранты достанутся тем, кто занимается изучением вечной мерзлоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ЯНАО учредит гранты для научных сотрудников, которые занимаются изучением вечной мерзлоты. Как сообщается на сайте официальном правительства, обсуждается возможность поездок учеными в регион для исследований грунта.

«Ямал учредит гранты для поддержки научных сотрудников, которые занимаются написанием кандидатских и докторских диссертаций на тему мерзлоты в любом институте. Также рассмотрим вопрос об организации поездок для ученых, чтобы это были не кабинетные, а практические работы. Со следующего года готовы запустить такие гранты и необходимые механизмы поддержки», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

Губернатор поддержал идею о создании на базе одного из институтов страны кафедры, которая займется изучением процессов строительства в условиях вечной мерзлоты. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрабатывают механизмы изучения и адаптации вечной мерзлоты из-за изменения климата.