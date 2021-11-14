14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021
11 ноября 2021

На предприятиях Тюменской области пройдут сокращения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, безработица, заработная плата, увольнение, паспорт рф, российский паспорт, платежная ведомость
До конца в года в Тюменской области будут уволены более 150 человек Фото:

В ноябре — декабре 2021 года на предприятиях Тюменской области по разным причинам будут уволены более 150 сотрудников. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости. Ранее сообщалось о том, что этой осенью под сокращение уже попали 340 тюменцев.

«По состоянию на 26 октября работодателями предоставлены сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении (увольнении и сокращении) 137 сотрудников компаний юга Тюменской области в ноябре и 49 человек — в декабре», — сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения изданию 72.ру.

Там добавили, что в вышеуказанных организациях проводятся мероприятия по оказанию информационной и правовой помощи работникам, попавшим под сокращение. Также им помогут подобрать варианты для дальнейшего трудоустройства.

Как ранее указывало URA.RU, с сентября по ноябрь текущего года на предприятиях Тюменской области были уволены более 340 человек. К причинам высвобождения сотрудников относят сокращение штата, ликвидацию предприятий и численности работников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...