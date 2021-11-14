На предприятиях Тюменской области пройдут сокращения

До конца в года в Тюменской области будут уволены более 150 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ноябре — декабре 2021 года на предприятиях Тюменской области по разным причинам будут уволены более 150 сотрудников. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости. Ранее сообщалось о том, что этой осенью под сокращение уже попали 340 тюменцев.

«По состоянию на 26 октября работодателями предоставлены сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении (увольнении и сокращении) 137 сотрудников компаний юга Тюменской области в ноябре и 49 человек — в декабре», — сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения изданию 72.ру.

Там добавили, что в вышеуказанных организациях проводятся мероприятия по оказанию информационной и правовой помощи работникам, попавшим под сокращение. Также им помогут подобрать варианты для дальнейшего трудоустройства.

Как ранее указывало URA.RU, с сентября по ноябрь текущего года на предприятиях Тюменской области были уволены более 340 человек. К причинам высвобождения сотрудников относят сокращение штата, ликвидацию предприятий и численности работников.