14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Больница ЯНАО ищет подрядчика для утилизации опасных медотходов

© Служба новостей «URA.RU»
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За контракт по утилизации отходов готовы платить 50 миллионов рублей Фото:

Новоуренгойская центральная городская больница (ЯНАО) ищет подрядчика на госконтракт для утилизации опасных медицинских отходов класса Б и В. Об этом сообщает на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по приему, транспортировке и централизованному уничтожению обеззараженных медицинских отходов класса Б и В», — говорится в документах аукциона. Начальная цена контракта составляет 50 768 560 рублей, выделенных из средств бюджетных учреждений на 2022 год. Контракт будет действителен до 31 декабря 2022 года.

Отходы класса Б и В — это чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. К ним относятся материалы, контактировавшие с заразившимися инфекционными болезнями, в том числе ПЦР-тесты на коронавирус. Также к отходам Б класса относятся части тканей и органов после операций.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме югорская компания «ОКСА» в ангаре сжигала опасные отходы. По информации бывшей работницы предприятия, в ангаре складируют трупы животных и человеческие органы, предназначенные для сжигания в печи. Свозят их не только из Надыма, но и из Сургута, Нового Уренгоя и других населенных пунктов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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