15 ноября 2021

Власти Кургана объяснили отказ в строительстве похоронного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрешение на строительство отменили, так как истек срок аренды земли Фото:

Разрешение на строительство траурного зала по улице Бурова-Петрова в Кургане, выданное год назад, перестало действовать, так как истек срок договора аренды земельного участка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Разрешение на строительство было выдано физическому лицу. Оно было прекращено в связи с истечением срока договора аренды», — объяснили в мэрии.

Кому конкретно выдавалось разрешение, в мэрии не объясняют. Разрешение на строительство траурного зала было выдано арендатору участка 22 декабря 2020 года. В мэрии заявляли URA.RU, что в соответствии с проектной документацией площадь здания составляет 1400 квадратных метров, вместимость объекта — 49 человек. В начале ноября администрация Кургана отменила действие этого разрешения на строительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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