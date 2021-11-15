Власти Кургана объяснили отказ в строительстве похоронного дома

Разрешение на строительство отменили, так как истек срок аренды земли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разрешение на строительство траурного зала по улице Бурова-Петрова в Кургане, выданное год назад, перестало действовать, так как истек срок договора аренды земельного участка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Разрешение на строительство было выдано физическому лицу. Оно было прекращено в связи с истечением срока договора аренды», — объяснили в мэрии.

Кому конкретно выдавалось разрешение, в мэрии не объясняют. Разрешение на строительство траурного зала было выдано арендатору участка 22 декабря 2020 года. В мэрии заявляли URA.RU, что в соответствии с проектной документацией площадь здания составляет 1400 квадратных метров, вместимость объекта — 49 человек. В начале ноября администрация Кургана отменила действие этого разрешения на строительство.