В ЯНАО разрешат потратить субсидию на квартиру в деревянном доме

Многодетным семья разрешат потратить субсидию на квартиру в современном деревянном доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство ЯНАО разрешит многодетным жителям региона потратить субсидию для приобретения квартиры в деревянном доме. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, возраст деревянного дома не должен превышать восемь лет.

«В программу вносятся изменения, которые позволят многодетным семьям использовать на сельских территориях выплату для приобретения жилья в деревянном исполнении, со сроком ввода не более восьми лет. Делается это с учетом специфики отдаленных поселений, где нет многоэтажного строительства, а дома возводятся по современной технологии с использованием деревянных изделий», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Получить свидетельство на социальную выплату для приобретения жилья взамен земельного участка могут все многодетные семьи, имеющие от трех детей. В этом было воспользовались мерой поддержки 257 семей ЯНАО.

В этом году было выдано 317 свидетельств на социальную выплату для приобретения жилья взамен земельного участка. Выплаты по ним отличаются в зависимости доходов граждан и условий их жилья. Так семьи, состоящие в очереди для получения участка под индивидуальное жилищное строительство, могут получить 464 тыс. рублей. А те, кто находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий могут рассчитывать на максимальную сумму поддержки почти два миллиона. Также меру поддержки можно также направить на погашение уже имеющихся ипотечных займов.