15 ноября 2021

В ЯНАО разрешат потратить субсидию на квартиру в деревянном доме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архитектура 19 века/Черновик. Курган, окна, окна дома, наличники, окна деревянного дома
Многодетным семья разрешат потратить субсидию на квартиру в современном деревянном доме Фото:

Правительство ЯНАО разрешит многодетным жителям региона потратить субсидию для приобретения квартиры в деревянном доме. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, возраст деревянного дома не должен превышать восемь лет.

«В программу вносятся изменения, которые позволят многодетным семьям использовать на сельских территориях выплату для приобретения жилья в деревянном исполнении, со сроком ввода не более восьми лет. Делается это с учетом специфики отдаленных поселений, где нет многоэтажного строительства, а дома возводятся по современной технологии с использованием деревянных изделий», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Получить свидетельство на социальную выплату для приобретения жилья взамен земельного участка могут все многодетные семьи, имеющие от трех детей. В этом было воспользовались мерой поддержки 257 семей ЯНАО.

В этом году было выдано 317 свидетельств на социальную выплату для приобретения жилья взамен земельного участка. Выплаты по ним отличаются в зависимости доходов граждан и условий их жилья. Так семьи, состоящие в очереди для получения участка под индивидуальное жилищное строительство, могут получить 464 тыс. рублей. А те, кто находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий могут рассчитывать на максимальную сумму поддержки почти два миллиона. Также меру поддержки можно также направить на погашение уже имеющихся ипотечных займов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...