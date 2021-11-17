Губернатор Шумков намекнул на изменение антиковидных ограничений

Вадим Шумков примет участие в расширенном заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Расширенное заседание оперативного штаба по борьбе с COVID в курганской области состоится 18 ноября. На нем могут принять решение об изменении введенных в регионе ограничений, заявил губернатор Вадим Шумков.

«День выдался активный — предстоит расширенное заседание оперативного штаба. Будем пытать Роспотребнадзор и наше медицинское сообщество на предмет всяких ограничений. Затем заседание правительства региона и много рабочих встреч», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

Также Шумков сообщил, что начал возвращать физические нагрузки после вынужденного месячного перерыва. «Сегодня утром даже побегал», — рассказал он.

Днем ранее Шумков заявлял, что власти Курганской области обсуждают отмену дистанционного обучения для школьников. «Смотрим, в том числе, динамику заболеваний по учебным заведениям, чтобы принять решение», — пояснял он. Позже инсайдеры среди чиновников сообщили, что послабление ограничений может коснуться начальных классов и выпускников девятых и одиннадцатых классов. В конце октября Шумков намекал, что переболел COVID. «Прививка если и не защищает на 100% от заболевания, то помогает перенести его легче. Это опыт, в том числе личный», — заявлял он.