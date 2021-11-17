17 ноября 2021

Губернатор Моор в Москве обсудил строительство и проблемы ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, моор александр, васильева ольга
В Москве прошел семинар по вопросам развития строительной отрасли Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил строительство жилья и проблемы ЖКХ на семинар-совещании в Москве. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня принял участие в семинаре-совещании, посвященном вопросам „Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года“, которое состоялось в Москве», — говорится в сообщении ведомства. Власти обсудили вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли.

Одной из тем на семинаре стала расселение аварийного и ветхого жилья, отметил Александр Моор. «В их решении есть большие возможности в расширении такого инструмента как комплексное развитие территорий. Он может быть использован для вовлечения в реновацию городов дополнительных территорий», — добавили в оперштабе.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев, жилье которых признали аварийным до 1 января 2017 года, расселят в новые квартиры до конца 2022 года. По словам директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова, программа завершается раньше установленного срока.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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