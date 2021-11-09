Тюменцев расселят из ветхого жилья раньше срока

Тюменцев, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года, расселят в новые квартиры до конца 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всех тюменцев, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года, расселят в новые квартиры до конца 2022 года. Об этом 10 ноября сообщил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, выступая на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям регионального парламента. По словам чиновника, программа завершается раньше установленного срока.

«В 2022 году мы завершаем расселение из ветхого жилья тех, чьи дома были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Таким образом программу мы реализуем с опережением почти на полтора года. На ее завершение в бюджете заложено 3,25 млрд рублей», — рассказал Таранов.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин анонсировал новую программу переселения. В нее войдут дома, признанные непригодными для жилья до 1 января 2021 года.