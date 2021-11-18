В Тюмени к организаторам митинга против QR-кодов пришла полиция

Тюменцы планировали провести акцию 21 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Тюмени сотрудники полиции пришли к организаторам несостоявшегося митинга против введения QR-кодов для посещения общественных мест. Силовики выписали им официальное предостережение. Об этом сообщил один из инициаторов проведения публичного мероприятия Александр Жуков.

«Мне предварительно позвонили днем, но я был на работе. С участковым встретился после шести вечера. Он вел себя адекватно. С меня еще взяли объяснения, звал или не звал на пикет. Я сказал, что мы действовали в рамках закона: нам отказали, и мы его проводить не будем, никого никуда не призываем приходить», — заявил Жуков журналистам издания 72.ру.

Он также показал им сам документ, в котором содержится предупреждение о недопущении осуществления экстремистской деятельности при проведении пикета и об ответственности как организатора за соблюдение законов. В пресс-службе регионального ГУВД от комментариев на этот счет воздержались.

Как ранее указывало агентство, 21 группа тюменцы планировала провести пикет против введения QR-кодов о вакцинации в общественных местах и на транспорте. Но городская администрация им в этом отказала. Система QR-кодов на территории Тюменской области действует с 8 ноября.