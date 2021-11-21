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Тюменскую птицефабрику наказали за нарушение ветеринарных норм

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Зоопарк. Челябинск, куры, петух, курицы
Из-за птичьего гриппа на Боровской птицефабрике уничтожили 4 млн кур Фото:

Филиал птицефабрики «Боровская», расположенный в селе Голышманово, оштрафован за нарушение ветеринарных правил. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Ранее на головном предприятии птицефабрики была выявлена крупнейшая вспышка птичьего гриппа.

«Завоз птицы в филиал Голышманово был произведен 9 октября 2021 года, а ветеринарно-сопроводительные документы погашены 11 октября. Согласно правилам, документы на принятый подконтрольный товар должны быть погашены в течение 24 часов с момента получения», — рассказали в ведомстве. Предприятию выписан штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее агентство писало, что в голышмановском филиале птицефабрике были выявлены массовые нарушения санитарных норм. В частности, на фабрике по одной и той же дороге перевозят живую птицу, биологические отходы и помет.

О вспышке птичьего гриппа стало известно 13 октября. В результате, пришлось уничтожить более 4 млн птиц. Тюменцы массово жаловались на запах гари от сжигаемых кур.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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