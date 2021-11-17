17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Тюмень вернется запах гари от птицефабрики

© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, яйца, гнездо, куриные яйца, курица наседка
На тюменской птицефабрике «Боровской» сожгут 90 тонн яичного порошка и 30 тонн скорлупы Фото:

В ночь с 18 на 19 ноября на ПАО «Птицефабрика «Боровская» будет утилизировано 90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Ранее на крупнейшей птицефабрике Тюменской области был объявлен карантин из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц.

«В ночь с 18 на 19 ноября будет произведена утилизация 90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы ПАО „Птицефабрика ‚Боровская‘. Это последнее, что будет подвергнуто сжиганию. В остальном, работы по сжиганию биоотходов до зольного остатка на полигоне ПАО ‚Птицефабрика ‚Боровская‘ завершены, сообщает департамент АПК Тюменской области“, — сообщили в региональном оперштабе.

Там уточнили, что основной объем работ по сжиганию биоотходов ПАО «Птицефабрика «Боровская» выполнен. После утилизации яичного порошка и скорлупы продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые обещают завершить до 1 декабря. На территории утилизации биоотходов введен закрытый режим: вход и въезд посторонних запрещены, транспорт и техника проходят дезобработку. Работают карантинные блокпосты.

Как ранее указывало агентство, карантин на птицефабрике «Боровской» из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц был введен 13 октября. Спустян некоторое время, на предприятии началась утилизация зараженной птицы и яиц. Это стало причиной многочисленных жалоб жителей Тюмени на отвратительный запах гари в микрорайонах на окраинах города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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