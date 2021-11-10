Филиал зараженной гриппом тюменской птицефабрики нарушил закон

Куриц, их помет и отходы на птицефабрике возят по одной и той же дороге Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В филиале тюменской птицефабрики «Боровская», расположенном в селе Голышманово, нашли более десятка грубых нарушений ветеринарного законодательства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«В октябре была проведена внеплановая проверка птицефабрики „Боровская“ (филиала в селе Голышманово). Было установлено более десяти грубых нарушений ветеринарных правил», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В частности, при въезде на птицефабрику обнаружили дорогу без дезбарьера, то есть проезд на территорию не безопасен. По одной и той же дороге перевозят живую птицу, биологические отходы и помет. Кроме того, на территории нет разделения на зоны, частично отсутствуют ограждения, а для перевозки биоотходов используют транспорт с открытым кузовом. На одном из дезбарьеров отсутствуют окна, что не обеспечивает его работу во время холодов. Также на птицефабрике присутствуют голуби.

«Возбуждено два административных дела в отношении юридического и должностного лиц. Назначены штраф и предупреждение», — рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в октябре на птицефабрике «Боровская» был введен карантин по птичьему гриппу. Предприятие неоднократно получало штрафы за нарушения, выявленные службой ветеринарного и фитосанитарного надзора. После вспышки гриппа фабрику закрыли, но на рынок Тюменской области продолжают поступать яйца, производимые в Голышмановском филиале.