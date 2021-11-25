Курганцы жалуются на открытый губернатором проект

Пробка у моста ЖБИ тянется от центра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы жалуются на пробку у моста ЖБИ, которая образовалась в тот же день, когда был открыт путепровод. Об этом сообщается в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

«Светофоры, естественно, никто не перенастроил, поэтому на мосту ЖБИ огромная пробка», — сообщается в посте группы 25 ноября. Автор видео, запечатлевший пробку, говорит, что она тянется от моста до центра Кургана.

Новый мост ЖБИ, расположенный на проспекте Машиностроителей, был открыт 25 ноября. На торжественном открытии присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Власти пообещали, что новый мост должен прослужить не меньше 100 лет.