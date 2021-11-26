В КПРФ просят Бастрыкина завести дело на Жириновского

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Жириновского обвинили в оскорблениях Фото:

Против лидера ЛДПР Владимира Жириновского необходимо возбудить уголовное дело за оскорбления на заседании Госдумы. Письмо с соответствующей просьбой председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направила партия КПРФ.

«Все оскорбления и призывы к генпрокоруру РФ закрыть и запретить партию… Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено», — приводятся в письме слова депутата ГД Александра Ющенко.

Во время пленарного заседания ГД 16 ноября Жириновский обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением «отменить все результаты выборов КПРФ». По мнению лидеров КПРФ, данное высказывание направлено на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к фракции.

«На основании изложенного, руководствуясь статьями 144, 145 УПК РФ, просим решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского», — сказано в письме. Отмечается, что за заведомо ложный донос по данной статье предусматривается уголовная ответственность.

Ранее Жириновский заявил, что следующая власть в России не будет похожа на нынешнюю. По словам политика, действующие главы партий настроены враждебно по отношению друг к другу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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