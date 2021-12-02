Володин получил влиятельную должность в союзе России и Беларуси

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Организационное собрание фракции политической партии
Решение по поводу новой должности Вячеслава Володина было принято недавно Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин станет председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России. Такая информация размещена на официальном сайте Госдумы.

«Вячеслав Володин избран председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России. Решение принято на проходящем в Минске первом заседании 61-й сессии парламентского собрания», — говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Володин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили принятие законов в рамках Союзного государства, отмечают «Дни.ру». При этом последний оценил перспективу создания единой валюты с Россией, дополняет «Пятый канал». Пока речи о российско-белорусских деньгах нет. Представитель Кремля Дмитрий Песков высказал такое же мнение по этому вопросу.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин станет председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России. Такая информация размещена на официальном сайте Госдумы. «Вячеслав Володин избран председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России. Решение принято на проходящем в Минске первом заседании 61-й сессии парламентского собрания», — говорится в сообщении. Ранее Вячеслав Володин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили принятие законов в рамках Союзного государства, отмечают «Дни.ру». При этом последний оценил перспективу создания единой валюты с Россией, дополняет «Пятый канал». Пока речи о российско-белорусских деньгах нет. Представитель Кремля Дмитрий Песков высказал такое же мнение по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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