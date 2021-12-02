Володин получил влиятельную должность в союзе России и Беларуси

Решение по поводу новой должности Вячеслава Володина было принято недавно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин станет председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России. Такая информация размещена на официальном сайте Госдумы.

«Вячеслав Володин избран председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России. Решение принято на проходящем в Минске первом заседании 61-й сессии парламентского собрания», — говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Володин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили принятие законов в рамках Союзного государства, отмечают «Дни.ру». При этом последний оценил перспективу создания единой валюты с Россией, дополняет «Пятый канал». Пока речи о российско-белорусских деньгах нет. Представитель Кремля Дмитрий Песков высказал такое же мнение по этому вопросу.