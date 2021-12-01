Пассажиров самолетов в Тюмени отправят на карантин из-за COVID-19

02 декабря 2021 в 19:50 Размер текста - 17 +

Все пассажиры и члены экипажей самолетов из Африки и Китая будут проходить тест на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство Тюменской области ввело ряд ограничений из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Пассажиры и члены экипажей самолетов, прибывших из стран Африки и Китая, должны будут сдать ПЦР-тесты на COVID-19 и оставаться дома до их готовности. Об этом сказано в новом постановлении региональных властей. «В связи с появлением нового штамма COVID-19 „Омикрон“ региональный оперштаб принял ряд мер для предотвращения его завоза на территорию Тюменской области. Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из ряда африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты „Рощино“, „Ремезов“», — говорится в сообщении. Сообщается, что ограничения действуют для пассажиров и экипажей, прилетевших рейсами из ЮАР, Египта и других африканских стран, а также из китайского города Гонконг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР они должны будут оставаться на самоизоляции. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область приблизилась к отмене QR-кодов. План по вакцинации взрослого населения от коронавируса в регионе выполнен почти на 95%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство Тюменской области ввело ряд ограничений из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Пассажиры и члены экипажей самолетов, прибывших из стран Африки и Китая, должны будут сдать ПЦР-тесты на COVID-19 и оставаться дома до их готовности. Об этом сказано в новом постановлении региональных властей. «В связи с появлением нового штамма COVID-19 „Омикрон“ региональный оперштаб принял ряд мер для предотвращения его завоза на территорию Тюменской области. Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из ряда африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты „Рощино“, „Ремезов“», — говорится в сообщении. Сообщается, что ограничения действуют для пассажиров и экипажей, прилетевших рейсами из ЮАР, Египта и других африканских стран, а также из китайского города Гонконг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР они должны будут оставаться на самоизоляции. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область приблизилась к отмене QR-кодов. План по вакцинации взрослого населения от коронавируса в регионе выполнен почти на 95%.