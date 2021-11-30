30 ноября 2021

Тюменская область приблизилась к отмене QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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План по вакцинации в регионе выполнен на  94,7% Фото:
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План по вакцинации взрослого населения от коронавируса в Тюменской области выполнен почти на 95%. Об этом URA.RU сообщили информационном центре правительства региона. Достижение плана является одним из оснований для ослабления ограничений, в частности, отмены QR-кодов.

«Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения. На сегодня в регионе план по вакцинации взрослого населения достиг отметки 94,7%», — отчитались власти.

По данным информационного центра, в восьми муниципалитетах области план перевыполнен на 100 и более процентов. Это Ялуторовский, Нижнетавдинский, Тюменский, Уватский, Ярковский, Вагайский, Упоровский районы и Заводоуковский городской округ.

Ранее агентство писало, что достижение показателя вакцинации 80% населения региона является одним из оснований для отмены QR-кодов. Также необходимо добиться стабильной тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом. По данным федерального оперштаба, с 18 ноября ежедневное число заболевших в Тюменской области снизилось с 335 до 312 человек (1 декабря).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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