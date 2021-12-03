03 декабря 2021
02 декабря 2021

Политолог: тюменский губернатор вошел в особый клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор был переизбран в Высший совет ЕР 4 декабря Фото:

Переизбрание губернатора Тюменской области Александра Моора в Высший совет «Единой России» — свидетельство особого отношения к главе региона со стороны администрации президента РФ. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Александр Безделов.

«Руководящие органы ЕР (Высший и Генеральный советы) — это особый клуб, куда АП делегирует губернаторов, облеченных особым доверием. Это и признание высокого результата партии на выборах в Госдуму в Тюменской области, и показатель отношения к Моору со стороны федеральной власти», — подчеркнул эксперт.

Тюменский губернатор был переизбран в Высший совет 4 декабря на ежегодном съезде партии. При этом, состав руководящего органа изменился более чем на половину.

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Переизбрание губернатора Тюменской области Александра Моора в Высший совет «Единой России» — свидетельство особого отношения к главе региона со стороны администрации президента РФ. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Александр Безделов. «Руководящие органы ЕР (Высший и Генеральный советы) — это особый клуб, куда АП делегирует губернаторов, облеченных особым доверием. Это и признание высокого результата партии на выборах в Госдуму в Тюменской области, и показатель отношения к Моору со стороны федеральной власти», — подчеркнул эксперт. Тюменский губернатор был переизбран в Высший совет 4 декабря на ежегодном съезде партии. При этом, состав руководящего органа изменился более чем на половину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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