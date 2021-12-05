В городах ЯНАО отменили занятия в школах из-за морозов

В городских школах ЯНАО отменили занятия для младших классов Фото: Екатерина Сычкова

В городах ЯНАО отменили занятия в школах для учеников с 1-го по 4-й класс из-за низкой температуры. Об этом сообщается на официальных страницах городов во «ВКонтакте».

«По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 06.00 в Ноябрьске: t -35 °С, ветер „С“ 2 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 классы на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается на странице во «ВКонтакте» администрации Ноябрьска.

Также школьные занятия для учащихся младших классов первой смены отменили в Салехарде Лабытнанги, в Надымском районе и других муниципалитетах. Администрации городов и населенных пунктов не рекомендуют родителям отводить детей в школу из-за сильного ветра и низкой температуры. По данным Gismeteo, в понедельник, 6 декабря, температура опуститься до -35 градусов с силой ветра до 13 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги из-за плохих погодных условий были отменены школьные занятия первой смены у младших классов. Температура воздуха 2 декабря опустилась до -21 градуса с силой ветра до 19 метров в секунду.