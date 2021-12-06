Преступников в Тюмени стали чаще ловить с помощью видеокамер. За год статистика выросла вдвое

07 декабря 2021 в 17:44 Размер текста - 17 +

До 1 марта 2022 года в Тюменской области установят и подключат 419 видеокамер Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюменской области в 2021 году по сравнению с прошлым годом в два раза выросло раскрытие преступлений с помощью видеокамер. Об этом сообщил замглавы регионального УМВД Булат Хайруллин, выступая в областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. «Раскрытие преступлений с помощью видеокамер, установленных по программе „Безопасный город“, в 2021 году выросло в два раза, по сравнению с предыдущим годом. В частности, камеры позволили установить 62 человек, находящихся в розыске», — рассказал замглавы ведомства. Ранее агентство писало, что до 1 марта 2022 года в Тюменской области установят и подключат 419 видеокамер. 54 из них появятся в тюменском микрорайоне Лесобаза. В августе в этом районе было обнаружено тело 9-летней школьницы, которую не могли найти более полутора месяцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области в 2021 году по сравнению с прошлым годом в два раза выросло раскрытие преступлений с помощью видеокамер. Об этом сообщил замглавы регионального УМВД Булат Хайруллин, выступая в областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. «Раскрытие преступлений с помощью видеокамер, установленных по программе „Безопасный город“, в 2021 году выросло в два раза, по сравнению с предыдущим годом. В частности, камеры позволили установить 62 человек, находящихся в розыске», — рассказал замглавы ведомства. Ранее агентство писало, что до 1 марта 2022 года в Тюменской области установят и подключат 419 видеокамер. 54 из них появятся в тюменском микрорайоне Лесобаза. В августе в этом районе было обнаружено тело 9-летней школьницы, которую не могли найти более полутора месяцев.