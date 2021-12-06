06 декабря 2021

Преступников в Тюмени стали чаще ловить с помощью видеокамер. За год статистика выросла вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Видеонаблюдение. Пермь, камеры наблюдения
До 1 марта 2022 года в Тюменской области установят и подключат 419 видеокамер Фото:

В Тюменской области в 2021 году по сравнению с прошлым годом в два раза выросло раскрытие преступлений с помощью видеокамер. Об этом сообщил замглавы регионального УМВД Булат Хайруллин, выступая в областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

«Раскрытие преступлений с помощью видеокамер, установленных по программе „Безопасный город“, в 2021 году выросло в два раза, по сравнению с предыдущим годом. В частности, камеры позволили установить 62 человек, находящихся в розыске», — рассказал замглавы ведомства.

Ранее агентство писало, что до 1 марта 2022 года в Тюменской области установят и подключат 419 видеокамер. 54 из них появятся в тюменском микрорайоне Лесобаза. В августе в этом районе было обнаружено тело 9-летней школьницы, которую не могли найти более полутора месяцев.

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В Тюменской области в 2021 году по сравнению с прошлым годом в два раза выросло раскрытие преступлений с помощью видеокамер. Об этом сообщил замглавы регионального УМВД Булат Хайруллин, выступая в областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. «Раскрытие преступлений с помощью видеокамер, установленных по программе „Безопасный город“, в 2021 году выросло в два раза, по сравнению с предыдущим годом. В частности, камеры позволили установить 62 человек, находящихся в розыске», — рассказал замглавы ведомства. Ранее агентство писало, что до 1 марта 2022 года в Тюменской области установят и подключат 419 видеокамер. 54 из них появятся в тюменском микрорайоне Лесобаза. В августе в этом районе было обнаружено тело 9-летней школьницы, которую не могли найти более полутора месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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