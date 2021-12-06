В Тюмени из-за холодов в 2 раза подорожали услуги такси

07 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

Агрегаторы предупреждают пассажиров, что непогода влияет на конечную стоимость поездок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сразу после наступления холодов в Тюмени резко подорожали услуги такси. Об этом горожане рассказали журналистам URA.RU. По их словам, стоимость перевозок выросла, в среднем, в два раза. «От моего дома до работы — 4,5 километра. Езжу и туда, и обратно только на такси. По выходным, когда на дорогах нет заторов, отдаю за поездку в одну сторону 140 — 150 рублей. В часы пик по будням — в районе 200 — 220. Но утром 7 декабря, когда резко похолодало, агрегатор показал мне, что стоимость поездки в одну сторону — 380 рублей. А это уже сумма приличная. Поехал на автобусе», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. Другой житель города рассказал агентству, что на фоне морозов подорожали и услуги таксистов, не работающих с агрегаторами. «У нас на остановке каждое утро дежурит один и тот же таксист. Обычно он берет за поездку из Заречных микрорайонов в сторону центра 250 рублей. Сегодня запросил 450 рублей. На мой вопрос, почему так дорого, ответил, что из-за холодов. Мол, в мороз машина больше бензина „съедает“. А мне кажется, просто уже пытаются нажиться деньгами на ровном месте», — заявил горожанин URA.RU. При этом, в приложении «Яндекс.Go» сообщается, что на конечную стоимость поездок влияет множество факторов. В том числе, погодные условия. «Вечерний час пик, праздничная ночь, большой концерт или непогода. Иногда желающих уехать прямо сейчас бывает больше, чем машин рядом. Тогда цена поездки повышается. Так работают алгоритмы, чтобы привлечь в ваш район больше водителей», — сообщается там. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сразу после наступления холодов в Тюмени резко подорожали услуги такси. Об этом горожане рассказали журналистам URA.RU. По их словам, стоимость перевозок выросла, в среднем, в два раза. «От моего дома до работы — 4,5 километра. Езжу и туда, и обратно только на такси. По выходным, когда на дорогах нет заторов, отдаю за поездку в одну сторону 140 — 150 рублей. В часы пик по будням — в районе 200 — 220. Но утром 7 декабря, когда резко похолодало, агрегатор показал мне, что стоимость поездки в одну сторону — 380 рублей. А это уже сумма приличная. Поехал на автобусе», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. Другой житель города рассказал агентству, что на фоне морозов подорожали и услуги таксистов, не работающих с агрегаторами. «У нас на остановке каждое утро дежурит один и тот же таксист. Обычно он берет за поездку из Заречных микрорайонов в сторону центра 250 рублей. Сегодня запросил 450 рублей. На мой вопрос, почему так дорого, ответил, что из-за холодов. Мол, в мороз машина больше бензина „съедает“. А мне кажется, просто уже пытаются нажиться деньгами на ровном месте», — заявил горожанин URA.RU. При этом, в приложении «Яндекс.Go» сообщается, что на конечную стоимость поездок влияет множество факторов. В том числе, погодные условия. «Вечерний час пик, праздничная ночь, большой концерт или непогода. Иногда желающих уехать прямо сейчас бывает больше, чем машин рядом. Тогда цена поездки повышается. Так работают алгоритмы, чтобы привлечь в ваш район больше водителей», — сообщается там.