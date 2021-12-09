В Кургане родительский комитет начал работу со скандальной темы

Недавно созданный родительский комитет Курганской области просит губернатора открыть новую Кетовскую школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональная общественная организация «Родительский комитет Курганской области» начала работу с открытого письма губернатору Вадиму Шумкову о новой Кетовской школе. Текст обращения опубликован в группе комитета во «ВКонтакте».

«Считаем, что одной из важнейших задач является открытие новой школы в селе Кетово. Это очень острая социальная проблема, которая требует немедленного решения: старая школа переполнена практически в два раза, учителя, дети и родители испытают огромные неудобства. Да и неудовлетворительное состояние здания вызывает сомнения в безопасности условий обучения. Мы понимаем, что кроме вас никто не сможет найти выход из того тупика, в котором мы все оказались — более 1000 школьников, их родители и педагогическое сообщество села», — говорится в открытом письме родительского комитета Курганской области губернатору.

Вадима Шумкова как отца четверых детей пригласили стать участником общественной организации «Родительский комитет Курганской области». Организационное собрание комитета состоялось накануне. Председатель новой организации Юрий Леонов рассказал URA.RU, что подготовлен пакет документов для регистрации комитета в Минюсте РФ. Комитет был создан родителями кетовских школьников. Организация намерена бороться за права детей, помогать родителям, учителям и директорам школ в сложных вопросах, а также выступать с законодательными инициативами. На 15 декабря запланирован первый круглый стол комитета на тему защиты прав детей (незаконные поборы, несправедливые оценки, буллинг).

Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово компания «Эверест» построила современную школу. Курганские власти отказались выкупать школу у застройщика, указывая, что цена завышена на сотни миллионов рублей. Область оценила школу в 738 миллионов рублей, а инвестор обратился в суд, который признал оценку построенной школы в 1,1 млрд рублей законной.