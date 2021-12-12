12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Тюменские власти ввели карантин для прибывших из-за рубежа

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибывшим также придется сдать два ПЦР-теста Фото:
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Коронавирус COVID-19

Граждане России и иностранцы, прибывшие в Тюменскую область из Гонконга и стран Африки, обязаны будут находиться на 14-дневной самоизоляции. Соответствующее изменение внесено в решение правительства региона о режиме повышенной готовности, сообщили URA.RU в областном информационном центре. Изменение принято в соответствии с решением Роспотребнадзора.

«В соответствии с этими документами, лица, прибывающие из стран Африки, а также из Гонконга, обязаны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции. Данные лица также обязаны дважды сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Первое тестирование должно быть проведено в течение двух дней после прибытия, второе — с 10 по 12 день со дня прибытия», — рассказали в инфоцентре.

Кроме того, тюменские власти сократили срок действия отрицательного ПЦР-теста, необходимого для допуска к работе сотрудников предприятий и организаций, прибывших в Тюменскую область из других регионов России из командировок или отпусков. Теперь он составляет 48 часов вместо 72 часов.

Ранее агентство писало, что Тюмень в марте 2022 года примет болельщиков на финал Кубка мира по лыжным гонкам. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

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Граждане России и иностранцы, прибывшие в Тюменскую область из Гонконга и стран Африки, обязаны будут находиться на 14-дневной самоизоляции. Соответствующее изменение внесено в решение правительства региона о режиме повышенной готовности, сообщили URA.RU в областном информационном центре. Изменение принято в соответствии с решением Роспотребнадзора. «В соответствии с этими документами, лица, прибывающие из стран Африки, а также из Гонконга, обязаны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции. Данные лица также обязаны дважды сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Первое тестирование должно быть проведено в течение двух дней после прибытия, второе — с 10 по 12 день со дня прибытия», — рассказали в инфоцентре. Кроме того, тюменские власти сократили срок действия отрицательного ПЦР-теста, необходимого для допуска к работе сотрудников предприятий и организаций, прибывших в Тюменскую область из других регионов России из командировок или отпусков. Теперь он составляет 48 часов вместо 72 часов. Ранее агентство писало, что Тюмень в марте 2022 года примет болельщиков на финал Кубка мира по лыжным гонкам. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.
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