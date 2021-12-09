На финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени пустят зрителей. Но понадобится QR-код 09 декабря 2021 в 15:10 Размер текста - 17 + Соревнования пройдут на трассах спорткомплекса «Жемчужина Сибири» 18—20 марта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Финал Кубка мира по лыжным гонкам-2022 пройдет в Тюмени со зрителями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. «Имена лучших спортсменов Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022 зимнего сезона назовут в Тюмени. Финал соревнований пройдет на трассах спорткомплекса „Жемчужина Сибири“ 18—20 марта с участием болельщиков», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное недавно заболевание. Кроме того, можно предъявить документ о медотводе от прививки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Финал Кубка мира по лыжным гонкам-2022 пройдет в Тюмени со зрителями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. «Имена лучших спортсменов Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022 зимнего сезона назовут в Тюмени. Финал соревнований пройдет на трассах спорткомплекса „Жемчужина Сибири“ 18—20 марта с участием болельщиков», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное недавно заболевание. Кроме того, можно предъявить документ о медотводе от прививки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям