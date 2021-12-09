На финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени пустят зрителей. Но понадобится QR-код

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Областной центр зимних видов спорта
Соревнования пройдут на трассах спорткомплекса «Жемчужина Сибири» 18—20 марта Фото:
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Финал Кубка мира по лыжным гонкам-2022 пройдет в Тюмени со зрителями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

«Имена лучших спортсменов Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022 зимнего сезона назовут в Тюмени. Финал соревнований пройдет на трассах спорткомплекса „Жемчужина Сибири“ 18—20 марта с участием болельщиков», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное недавно заболевание. Кроме того, можно предъявить документ о медотводе от прививки.

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Финал Кубка мира по лыжным гонкам-2022 пройдет в Тюмени со зрителями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. «Имена лучших спортсменов Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022 зимнего сезона назовут в Тюмени. Финал соревнований пройдет на трассах спорткомплекса „Жемчужина Сибири“ 18—20 марта с участием болельщиков», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное недавно заболевание. Кроме того, можно предъявить документ о медотводе от прививки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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