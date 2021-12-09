Финал Кубка мира по лыжным гонкам-2022 пройдет в Тюмени со зрителями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.
«Имена лучших спортсменов Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022 зимнего сезона назовут в Тюмени. Финал соревнований пройдет на трассах спорткомплекса „Жемчужина Сибири“ 18—20 марта с участием болельщиков», — рассказали в инфоцентре.
Власти добавили, что для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное недавно заболевание. Кроме того, можно предъявить документ о медотводе от прививки.
Финал Кубка мира по лыжным гонкам-2022 пройдет в Тюмени со зрителями. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Но для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. «Имена лучших спортсменов Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022 зимнего сезона назовут в Тюмени. Финал соревнований пройдет на трассах спорткомплекса „Жемчужина Сибири“ 18—20 марта с участием болельщиков», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что для прохода на трибуны понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное недавно заболевание. Кроме того, можно предъявить документ о медотводе от прививки.