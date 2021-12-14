Российские врачи научились лечить рак с помощью 3D-принтера

Хирурги провели 13 успешных операций с использованием нового метода Фото: Илья Московец © URA.RU

В России хирурги-онкологи центра Блохина начали применять 3D-принтер при лечении рака. Они создавали с его помощью протез грудины и трансплантировали больным. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава Росси врач-онколог Ренат Валиев.

«Пациенты приходят к нам после трех-четырех больниц, где им отказали. Альтернативы методу 3D-печати грудины для таких пациентов на данный момент нет. 3D-печать позволяет сделать протез максимально подходящим данному пациенту. Если его грамотно установить, то никакого дискомфорта не будет», — цитирует «Ридус» Рената Валиева.

Протез изготавливают из титанового сплава. Хирурги уже провели успешно 13 операций. Процедуру выполняют бесплатно по полису ОМС. С 2022 года Минздрав РФ должен разрешить массовое тиражирование этого способа. Обычно печатаются протезы больших суставов, а 3D-печать протезов грудины является малоизученным направлением в России и в мире.

«Если радикально удаляешь опухоль больших размеров, то полдела ее удалить — важно закрыть образовавшийся дефект. Если на бедре или в тазу довольно много прилежащих тканей, то в грудной клетке кожи и мышц не так много», — сказал Валиев.

Ранее врачи научились лечить рак паразитами Toxoplasma gondii. Об этом сообщили онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае. Паразит живет в клетках человека и вырабатывает белок для противодействия иммунной защите. Ученые использовали мутантный штамм с ограниченной способностью к размножению.