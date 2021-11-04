Онкологи научились лечить рак паразитами

Онкологи пока не проводили испытания на людях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Паразит Toxoplasma gondii помогает бороться с раком. К такому выводу пришли онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае.

Паразит живет в клетках человека и вырабатывает большое число белков для противодействия иммунной защите. Китайские ученые использовали мутантный штамм Toxoplasma gondii, у которых была ограничена способность к размножению, передает «Лента.ру» со ссылкой на Journal for ImmunoTherapy Cancer. Паразита ввели в не имеющие воспаления и не провоцирующие иммунный ответ раковые клетки мышей. На месте инъекции возникло воспаление. В результате повысилась выживаемость грызунов и замедлился рост новообразований. Медики надеются, что подобный метод удастся разработать для людей.

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