Онкологи научились лечить рак паразитами

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Онкологи пока не проводили испытания на людях Фото:

Паразит Toxoplasma gondii помогает бороться с раком. К такому выводу пришли онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае.

Паразит живет в клетках человека и вырабатывает большое число белков для противодействия иммунной защите. Китайские ученые использовали мутантный штамм Toxoplasma gondii, у которых была ограничена способность к размножению, передает «Лента.ру» со ссылкой на Journal for ImmunoTherapy Cancer. Паразита ввели в не имеющие воспаления и не провоцирующие иммунный ответ раковые клетки мышей. На месте инъекции возникло воспаление. В результате повысилась выживаемость грызунов и замедлился рост новообразований. Медики надеются, что подобный метод удастся разработать для людей.

Ранее российские врачи разработали уникальный способ лечения онкологии груди. Рак лечат без хирургического вмешательства с помощью брахитерапии, рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. В их центре используют источники под действием радионуклидов, которые уничтожают опухоль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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