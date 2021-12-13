13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Власти ЯНАО введут меры поддержки для больных сахарным диабетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., лекарство, инсулин
Взрослых жителей больных сахарным диабетом будут обеспечивать материалами к инсулиновой помпе Фото:

Власти ЯНАО в 2022 году будут обеспечивать материалами к установленной инсулиновой помпе взрослых жителей с сахарным диабетом и не имеющих при этом инвалидность. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства.

«Взрослые люди с сахарным диабетом и не имеющие инвалидности со следующего года будут обеспечиваться расходными материалами к установленной инсулиновой помпе за счет регионального бюджета. Расходными материалами на сегодняшний день обеспечиваются все дети за счет окружного бюджета и взрослые с инвалидностью за счет средств федерального бюджета», — говорится в комментарии к документу.

Жители ЯНАО, страдающие сахарным диабетом первого и второго типа, получат от правительства тест-полоски для определения уровня сахара в крови, инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам, расходные материалы к инсулиновой помпе крови. Также для взрослых инвалидов с сахарным диабетом сохраняется обеспечение за счет федерального бюджета. А для детей до 18-ти лет с сахарным диабетом вводится мера соцподдержки — обеспечение их системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

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Власти ЯНАО в 2022 году будут обеспечивать материалами к установленной инсулиновой помпе взрослых жителей с сахарным диабетом и не имеющих при этом инвалидность. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства. «Взрослые люди с сахарным диабетом и не имеющие инвалидности со следующего года будут обеспечиваться расходными материалами к установленной инсулиновой помпе за счет регионального бюджета. Расходными материалами на сегодняшний день обеспечиваются все дети за счет окружного бюджета и взрослые с инвалидностью за счет средств федерального бюджета», — говорится в комментарии к документу. Жители ЯНАО, страдающие сахарным диабетом первого и второго типа, получат от правительства тест-полоски для определения уровня сахара в крови, инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам, расходные материалы к инсулиновой помпе крови. Также для взрослых инвалидов с сахарным диабетом сохраняется обеспечение за счет федерального бюджета. А для детей до 18-ти лет с сахарным диабетом вводится мера соцподдержки — обеспечение их системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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