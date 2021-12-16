16 декабря 2021
15 декабря 2021

Жителей ЯНАО ждут морозные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут, зима, мороз, холод
В воскресенье температура понизится до -47 градусов Фото:

В выходные в ЯНАО ожидается холодная погода. Местами температура достигнет -47 градусов, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В субботу днем ожидается -32 градуса, преимущественно без осадков. Ночью при прояснении столбики термометров опустятся до -42 градусов. Также прогнозируется северо-восточный ветер порывами до девяти метров в секунду.

В воскресенье похолодает до -35 градусов, а ночью температура на некоторых территориях понизится до -47. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, а атмосферное давление будет расти.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждают об аномально холодной зиме. По их прогнозам, среднесуточная температура воздуха опустится градусов на пять-семь ниже положенных норм.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В выходные в ЯНАО ожидается холодная погода. Местами температура достигнет -47 градусов, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. В субботу днем ожидается -32 градуса, преимущественно без осадков. Ночью при прояснении столбики термометров опустятся до -42 градусов. Также прогнозируется северо-восточный ветер порывами до девяти метров в секунду. В воскресенье похолодает до -35 градусов, а ночью температура на некоторых территориях понизится до -47. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, а атмосферное давление будет расти. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждают об аномально холодной зиме. По их прогнозам, среднесуточная температура воздуха опустится градусов на пять-семь ниже положенных норм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...