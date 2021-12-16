Жителей ЯНАО ждут морозные выходные

В воскресенье температура понизится до -47 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В выходные в ЯНАО ожидается холодная погода. Местами температура достигнет -47 градусов, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В субботу днем ожидается -32 градуса, преимущественно без осадков. Ночью при прояснении столбики термометров опустятся до -42 градусов. Также прогнозируется северо-восточный ветер порывами до девяти метров в секунду.

В воскресенье похолодает до -35 градусов, а ночью температура на некоторых территориях понизится до -47. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, а атмосферное давление будет расти.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждают об аномально холодной зиме. По их прогнозам, среднесуточная температура воздуха опустится градусов на пять-семь ниже положенных норм.