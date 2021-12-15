Тишковец предупредил об «ультраполярном вторжении»

Этой зимой Россию ожидает вторжение ультраполярного холодного воздуха, из-за чего среднесуточная температура понизиться на 5-7 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
«На следующей неделе еще и снегопады пройдут в преддверии вторжения ультраполярного воздуха, когда откроются Карские ворота. Эти холодные воздушные массы волнами доберутся до самых южных регионов нашей страны. И среднесуточная температура воздуха опустится градусов на пять-семь ниже положенных норм. То есть зима ударит по полной программе», — сказал Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».
Этой зимой Россию ожидает вторжение ультраполярного холодного воздуха, из-за чего среднесуточная температура понизиться на 5-7 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. «На следующей неделе еще и снегопады пройдут в преддверии вторжения ультраполярного воздуха, когда откроются Карские ворота. Эти холодные воздушные массы волнами доберутся до самых южных регионов нашей страны. И среднесуточная температура воздуха опустится градусов на пять-семь ниже положенных норм. То есть зима ударит по полной программе», — сказал Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее климатологи сообщили, что в России увеличивается количество погодных аномалий. Это связано с процессом глобального потепления. В ряде регионов России уже в ближайшее время ожидается похолодание до -25, -30 градусов.