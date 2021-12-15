Тишковец предупредил об «ультраполярном вторжении»

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , зима, погода, непогода, холод
Этой зимой в России среднесуточная температура будет на 5-7 градусов ниже нормы Фото:

Этой зимой Россию ожидает вторжение ультраполярного холодного воздуха, из-за чего среднесуточная температура понизиться на 5-7 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе еще и снегопады пройдут в преддверии вторжения ультраполярного воздуха, когда откроются Карские ворота. Эти холодные воздушные массы волнами доберутся до самых южных регионов нашей страны. И среднесуточная температура воздуха опустится градусов на пять-семь ниже положенных норм. То есть зима ударит по полной программе», — сказал Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее климатологи сообщили, что в России увеличивается количество погодных аномалий. Это связано с процессом глобального потепления. В ряде регионов России уже в ближайшее время ожидается похолодание до -25, -30 градусов.

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Этой зимой Россию ожидает вторжение ультраполярного холодного воздуха, из-за чего среднесуточная температура понизиться на 5-7 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. «На следующей неделе еще и снегопады пройдут в преддверии вторжения ультраполярного воздуха, когда откроются Карские ворота. Эти холодные воздушные массы волнами доберутся до самых южных регионов нашей страны. И среднесуточная температура воздуха опустится градусов на пять-семь ниже положенных норм. То есть зима ударит по полной программе», — сказал Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее климатологи сообщили, что в России увеличивается количество погодных аномалий. Это связано с процессом глобального потепления. В ряде регионов России уже в ближайшее время ожидается похолодание до -25, -30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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