В Тюмени ищут пропавшего мужчину, примета — отсутствие пальцев

Пять дней назад тюменец вышел из дома и пропал (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменец Сергей Колугин уже пять дней не дает о себе знать, после того как 12 декабря вышел из дома и не вернулся. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая сова». Мужчину начали искать, сообщив его отличительную примету — отсутствие пальцев на одной руке.

«12 декабря 54-летний Сергей Колугин ушел из дома по улице 50 лет ВЛКСМ и до настоящего времени его местоположение не установлено. Особые приметы: на правой руке отсутствуют четыре пальца», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая сова».

Мужчина был одет во все черное: куртку, шапку, брюки и ботинки. Его рост — около 180 см.

Если вам известна информация о Сергее Колугине, сообщить ее можно в полицию, либо волонтерам-поисковикам, по номеру 8-932-32-39-911, или на электронную почту poisksova@gmail.com.

Фото: «Белая сова»