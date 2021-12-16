Курганский санаторий долечит переболевших COVID

В санатории помогут бороться с постковидными последствиями (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В купленном у областных властей санатории «Лесники» будут проводить реабилитацию людей, которые переболели коронавирусом. Об этом рассказала владелец санатория Людмила Воробейчик.

«В первую очередь мы, конечно, направили свое внимание на реабилитацию постковида. Сейчас идет установка этих аппаратов», — объяснила Воробейчик в интервью порталу «Область 45».

Для этих целей установят спелеокамеру. Также, по данным Воробейчик, в санатории будет аппарат с подогретой кислородно-гелевой смесью, который позволяет быстро справиться с постковидными последствиями. Она добавила, что в санатории, помимо этого, отремонтировали оборудование, доставшееся от предыдущих хозяев.

Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе Курганской области, был продан властями за 83,8 млн рублей. Его приобрело ООО «Лесники», которое создали в мае. Санаторий пытались продать с осени 2019 года, когда его стоимость составляла 193,45 млн рублей. Новые владельцы планируют превратить санаторий в курорт европейского уровня.