Главный пиарщик губернатора Шумкова завел telegram-канал

Александр Тетерин завел telegram-канал, который называется «Тетерин» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности пресс-секретаря губернатора Курганской области Вадима Шумкова Александр Тетерин завел свой telegram-канал, который называется «Тетерин». В своей первой и пока единственной публикации он сообщил о назначении Павла Каргаполова первым заместителем мэра Кургана. Позже этой публикацией поделился telegram-канал областного правительства.

Тетерин подтвердил URA.RU, что это его канал. Более подробные комментарии он пообещал предоставить позже. На момент публикации на канал «Тетерин» подписались 122 человека.

Тетерина назначили исполняющим обязанности директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области — пресс-секретаря губернатора в конце октября. Ранее занимавшая этот пост Анастасия Гусарова ушла в отставку в связи с завершением срока контракта. Тетерин работает в пресс-службе правительства с начала года.