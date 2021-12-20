20 декабря 2021
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Тюменка отказалась платить таксисту из-за хамства оператора. «Овца!». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист погнался за женщиной, но своих денег так и не получил Фото:

Пассажирка такси в Тюмени отказалась платить полную стоимость поездки из-за хамства оператора, из-за чего у нее случился скандал с водителем. Видео инцидента в социальные сети выложил сам таксист.

«Хочу предупредить коллег таксистов! Вез сегодня женщину с ребенком. Она всю дорогу звонила и пыталась выяснить телефон руководителя „Яндекса“, чтоб пожаловаться на оператора, который якобы ей нагрубил. Стоимость поездки — 460 рублей, наличкой. В конце пассажирка оплатила 260 и пошла на выход», — рассказал автор публикации в сообществе «Такси и таксисты Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы получить свои деньги, водителю пришлось выйти из авто и преследовать женщину. Однако результата это не принесло, и остаток суммы она так и не доплатила, за что получила в свой адрес оскорбления.

В комментариях к публикации автора поддержали коллеги. «Надо было обратно отвезти!» — написал Евгений Бродников. «Курица бестолковая. Поэтому я работаю только за безнал», — отметила Лилия Суковатицина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс Такси». Ранее агентство писало, что за неделю до Нового года в Тюмени резко вырастут цены на услуги перевозок от частных водителей.

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Пассажирка такси в Тюмени отказалась платить полную стоимость поездки из-за хамства оператора, из-за чего у нее случился скандал с водителем. Видео инцидента в социальные сети выложил сам таксист. «Хочу предупредить коллег таксистов! Вез сегодня женщину с ребенком. Она всю дорогу звонила и пыталась выяснить телефон руководителя „Яндекса“, чтоб пожаловаться на оператора, который якобы ей нагрубил. Стоимость поездки — 460 рублей, наличкой. В конце пассажирка оплатила 260 и пошла на выход», — рассказал автор публикации в сообществе «Такси и таксисты Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы получить свои деньги, водителю пришлось выйти из авто и преследовать женщину. Однако результата это не принесло, и остаток суммы она так и не доплатила, за что получила в свой адрес оскорбления. В комментариях к публикации автора поддержали коллеги. «Надо было обратно отвезти!» — написал Евгений Бродников. «Курица бестолковая. Поэтому я работаю только за безнал», — отметила Лилия Суковатицина. URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс Такси». Ранее агентство писало, что за неделю до Нового года в Тюмени резко вырастут цены на услуги перевозок от частных водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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