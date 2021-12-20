20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Депутат ЯНАО со скандальным прошлым уходит в отставку. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Бавдурный планирует получить должность судьи в Тюмени Фото:

Депутат городской думы Ноябрьска (ЛДПР) Дмитрий Бавдурный, который в прошлом был замешан в секс-скандале, досрочно сложил полномочия. Об этом сообщается в документах на сайте гордумы.

«Повестка совместного заседания постоянных депутатских комиссий Городской Думы седьмого созыва 22.11.2021 О досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы седьмого созыва Д. А. Бавдурного», — говорится в документе. По инсайдерской информации, 23 декабря Бавдурный официально покинет пост и уедет в Тюмень, где рассчитывает получить должность федерального судьи.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Бавдурный, представляющий ЛДПР, после новогодних праздников планирует сложить полномочия. Также в 2017 году он занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ямале, который покинул из-за скандала. Поводом стало распространение в интернете фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете омбудсмена.

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Депутат городской думы Ноябрьска (ЛДПР) Дмитрий Бавдурный, который в прошлом был замешан в секс-скандале, досрочно сложил полномочия. Об этом сообщается в документах на сайте гордумы. «Повестка совместного заседания постоянных депутатских комиссий Городской Думы седьмого созыва 22.11.2021 О досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы седьмого созыва Д. А. Бавдурного», — говорится в документе. По инсайдерской информации, 23 декабря Бавдурный официально покинет пост и уедет в Тюмень, где рассчитывает получить должность федерального судьи. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Бавдурный, представляющий ЛДПР, после новогодних праздников планирует сложить полномочия. Также в 2017 году он занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ямале, который покинул из-за скандала. Поводом стало распространение в интернете фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете омбудсмена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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