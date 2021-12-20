Дмитрий Бавдурный планирует получить должность судьи в Тюмени Фото: пресс-служба правительства ЯНАО (архив)

Депутат городской думы Ноябрьска (ЛДПР) Дмитрий Бавдурный, который в прошлом был замешан в секс-скандале, досрочно сложил полномочия. Об этом сообщается в документах на сайте гордумы.

«Повестка совместного заседания постоянных депутатских комиссий Городской Думы седьмого созыва 22.11.2021 О досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы седьмого созыва Д. А. Бавдурного», — говорится в документе. По инсайдерской информации, 23 декабря Бавдурный официально покинет пост и уедет в Тюмень, где рассчитывает получить должность федерального судьи.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Бавдурный, представляющий ЛДПР, после новогодних праздников планирует сложить полномочия. Также в 2017 году он занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ямале, который покинул из-за скандала. Поводом стало распространение в интернете фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете омбудсмена.